Банк ЗЕНИТ присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Средства будут начислены на счет получателя в течение нескольких минут.

Отправитель может выбрать валюту, удобную для получателя. Информацию о доступных для каждой страны валютах необходимо уточнять у сотрудников банка. Получить денежные средства можно в 58 тыс. точек обслуживания в 18 странах мира. Комиссия за отправление взимается в соответствии с тарифами сервиса и зависит от суммы и валюты, а также от направления перевода.

«Банк ЗЕНИТ расширяет услуги трансфера денежных средств. Трансграничные переводы без открытия счета — это удобный и доступный канал быстрой доставки средств своим близким за рубежом. Сотрудничество с „Золотой Короной“ повысит качество, удобство и доступность услуг для наших клиентов», — прокомментировала это событие заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

«Банк ЗЕНИТ давно и успешно работает на финансовом рынке России, демонстрируя высокие стандарты обслуживания. Благодаря нашему сотрудничеству переводы „Золотая Корона“ станут еще доступнее для наших клиентов в целом ряде российских регионов, где представлены офисы банка», — заметила Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы».

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