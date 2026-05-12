Банк ЗЕНИТ примет участие в форуме «Россия – Исламский Мир: КазаньФорум 2026»

Банк ЗЕНИТ примет участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский Мир: КазаньФорум 2026» – представит свой стенд на международной выставке Russia & Islamic World Cooperation Expo, а также поделится экспертизой в сфере партнерского финансирования в рамках деловой программы.

На стенде банка гости форума подробнее познакомятся с принципами партнерских финансов и смогут получить консультацию профильных специалистов, среди которых – эксперт Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском университете.

В четверг, 14 мая, в рамках сессии «Партнерские финансы в России: опыт бизнеса и перспективы развития» в треке по исламским финансам и инвестициям советник правления Банка ЗЕНИТ Венера Тлеулиева поделится опытом компании в сфере исламского банкинга. Она расскажет о принципах, на которых строится это направление в ЗЕНИТе, актуальных результатах и вызовах, а также поделится видением и планами по развитию исламских продуктов в банке.

Банк ЗЕНИТ является участником эксперимента по партнерскому финансированию Банка России с ноября 2024 года.

«Россия – Исламский мир: КазаньФорум» – один из крупнейших международных форумов, ключевая площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. В рамках форума с 12 по 17 мая проходит деловая программа, на которой укрепляются торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи между государствами-партнерами.