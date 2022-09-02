Банк ЗЕНИТ приготовил подарки ко Дню нефтяника

Банк ЗЕНИТ подготовил подарки для жителей и гостей города Альметьевска в честь Дня нефтяника. 3 сентября 2022 года с 10:00 на площадке банка, расположенной на ул. Тимирязева напротив центрального входа в городской парк, будет проходить развлекательная программа для всей семьи и розыгрыш ценных призов.

В лаундж-зоне посетителей угостят горячими напитками, 3D-блинами и сахарной ватой. Желающие смогут принять участие в «Гонках на робошарах» и в интерактивной станции «Морфология», сделать памятные фото в диджитал-фотозоне и цифровую татуировку. Для самых маленьких горожан пройдут мастер-классы по рисованию 3D-ручкой и росписи значков.

Специально ко Дню нефтяника Банк ЗЕНИТ запустил акцию «Звездный статус». В период с 1 по 11 сентября 2022 года при оформлении потребительского кредита клиентам предоставляется скидка до 1 процентного пункта в зависимости от стажа работы в нефтяном секторе Группы компаний «Татнефть» или Холдинга «ТаграС-Холдинг». Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 7 лет. Воспользоваться предложением могут сотрудники с опытом работы от 5 лет.