Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 8,8% годовых

Банк ЗЕНИТ повысил доходность по вкладам «Восход», «Вертикаль», «Звездный» и «Пенсионный». Ставки выросли на 0,45-1,25 пп. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 8,8% годовых.

Клиенты могут открыть вклад «Вертикаль» по ставке 8,45% годовых на срок 555 дней при наличии промокода с сайта Sravni.ru. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Начиная с 350-го дня вклад можно досрочно закрыть по ставке 8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».

Также выросла ставка до 8,45% годовых по вкладу «Восход». По условиям разместить денежные средства на срок 700 дней и на сумму от 50 тыс. рублей можно при предъявлении промокода от портала Banki.ru. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». При досрочном закрытии вклада в период с 401-го по 699-й день действует ставка 8% годовых.

По вкладу «Звездный» теперь максимальная ставка составит 8,8 % годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок размещения — 181, 400, 730 и 1100 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Вклады сроком 730 и 1100 дней можно досрочно закрыть по ставке до 8% годовых уже начиная с 351-го дня.

Также Банк ЗЕНИТ улучшил условия по вкладу «Пенсионный». Клиенты могут открыть вклад на срок 367 дней по ставке до 6,17% годовых с учетом капитализации процентов. Вклад является пополняемым, и его обслуживание возможно через интернет-банк или мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн».