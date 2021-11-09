Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 8,15% годовых

Банк ЗЕНИТ повысил доходность по вкладам «Вертикаль» и «Звездный». Ставки в среднем выросли на 0,5 пп. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 8,15 % годовых.

Клиенты могут открыть вклад «Вертикаль» по ставке 8% годовых на срок 555 дней при наличии промокода с сайта Sravni.ru. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Начиная с 350-го дня вклад можно досрочно закрыть по ставке 6% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».

По вкладу «Звездный» теперь максимальная ставка составит 8,15% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок размещения — 181, 400, 730 и 1100 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Вклады сроком 730 и 1100 дней можно досрочно закрыть по ставке 6% годовых уже начиная с 351-го дня.