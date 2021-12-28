Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам

Банк ЗЕНИТ в канун Нового года повысил доходность по вкладам «Восход», «Вертикаль», «Звездный» и «Выбор Банки.ру». Ставки выросли на 0,2-0,3 п.п.

По вкладу «Восход» ставка составляет 8,90% годовых. По условиям вклада разместить денежные средства можно на срок 700 дней и на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от портала Banki.ru. Также у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в Банке ЗЕНИТ по состоянию на 02 ноября 2021 года. При досрочном закрытии вклада в период с 401-го по 699-й день действует ставка 8% годовых.

По вкладу «Вертикаль» действует ставка 8,90% годовых. Вклад можно открыть на срок 555 дней при наличии промокода с сайта Sravni.ru. При этом по состоянию на 18 августа 2021 года у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в Банке ЗЕНИТ. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Начиная с 350-го дня вклад можно досрочно закрыть по ставке 8% годовых.

Также выросла ставка до 8,70% годовых по вкладу «Выбор Банки.ру». По условиям вклада разместить денежные средства можно на срок 375 дней и на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от портала Banki.ru. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».

Клиенты могут открыть вклад «Звездный» на сумму от 50 тыс. рублей и на срок 181, 400, 730 и 1100 дней. Максимальная ставка составит 9% годовых. При досрочном закрытии вкладов сроком 730 и 1100 дней действует ставка 8% годовых, которая применяется с 351-го дня