Банк ЗЕНИТ повысил доходность по вкладу в юанях «Растущая луна»

Банк ЗЕНИТ повысил ставку по вкладу в юанях «Растущая луна» до 0,5 % годовых. Клиенты могут разместить средства на сумму от 10 тыс. до 1,5 млн юаней на срок 181 или 367 дней. Открыть вклад можно только в офисах банка.

Клиенты могут перевести китайскую валюту во вклад с имеющегося счета или провести безналичную конвертацию в юани. Пролонгация, пополнение и расходные операции не предусмотрены. В конце срока действия договора возврат вклада и выплата процентов осуществляются на текущий счет в безналичном порядке.

В течение срока действия вклада клиентам предлагается на льготных условиях «Карта привилегий». Выпуск и обслуживание карт осуществляются в соответствии с действующими в Банке ЗЕНИТ условиями и тарифами.

Подробные условия представлены на сайте банка.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг». Реклама.