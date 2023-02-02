Банк ЗЕНИТ помог подопечным фонда «Синдром любви»

Банк ЗЕНИТ помог 70 подопечным фонда «Синдром любви» по итогам новогодней акции «Наполни сани чудесами». На собранные средства дети с синдромом Дауна пройдут занятия с опытными логопедами, дефектологами и психологами, а их родители посетят профессиональные семейные консультации и приобретут специальные методические пособия.

«Сотрудники Банка ЗЕНИТ ежегодно участвуют в акции фонда „Синдром любви“. Уверен, что каждый приобретенный подарок поможет создать комфортную среду для успешного развития особенных детей и реализовать их потенциал», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Эти подарки несут особый смысл, ведь каждый из них помогает ребятам научиться чему-то новому. Пусть они подарят волшебную сказку и надежду на то, что новогоднее чудо обязательно постучится в каждую дверь!» — поделилась Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви».