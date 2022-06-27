Банк ЗЕНИТ поддержал создание логопункта в Набережных Челнах

Председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко принял участие в церемонии награждения победителей конкурса на соискание грантов «Энергия добра» от ПАО «Татнефть». Он поздравил участников в номинации «Наука, образование и просвещение» и наградил специальным призом от Банка ЗЕНИТ проект «Логопункт „Чайка“» из Набережных Челнов.

Всего в 2022 году для участия в грантовом конкурсе ПАО «Татнефть» было подано 1409 заявок по девяти номинациям. Среди заявителей представлены 42 района Татарстана и девять регионов России. В первую тройку лидеров вошли номинации «Наука, образование и просвещение» и «Защита уязвимых слоев населения» — 30 проектов, «Здоровый образ жизни и туризм» — 15 проектов.

Банк ЗЕНИТ присудил специальный приз логопункту «Чайка» под руководством Чулпан Анисимовой. На выделенные средства учителя-логопеды помогут детям дошкольного возраста с нарушениями речи. Для обучения будут использованы методики с применением современных тактильных развивающих модулей, специализированные игровые наборы, интерактивные коррекционно-логопедические комплексы и многое другое.

«Содействие образовательным инициативам — приоритетное направление благотворительной программы Группы „Татнефть“, и Банк ЗЕНИТ активно поддерживает этот курс. Без комфортной образовательной среды, прогрессивных педагогов, без здоровых и счастливых детей невозможно полноценное общество. Программа грантов ежегодно привлекает и масштабные, и небольшие инициативы, но всех их объединяет одно — стремление сделать мир вокруг нас лучше», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Банк ЗЕНИТ участвует в конкурсе социальных инициатив «Энергия добра» второй год подряд. Экспертами выступили партнеры Благотворительного фонда «Татнефть» из федеральных фондов «Русфонд», «Подари жизнь», «Подарок ангелу», «Новые имена», «Родительский мост», общественные деятели, видные представители науки, культуры и искусства, руководители государственных структур, образовательных учреждений, специалисты Компании и Благотворительного фонда «Татнефть».



ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинг рейтингового агентства «Эксперт РА». Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».