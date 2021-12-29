Банк ЗЕНИТ поддержал фестиваль «Поэт и музыка»

Банк ЗЕНИТ оказал поддержку в проведении Международного музыкального фестиваля «Поэт и музыка» им. Мусы Джалиля. Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки искусств «Арт-Линия». На концертах выступят лауреаты Конкурса чтецов 2021 года Республики Татарстан, победители Международного конкурса «Джалиловские чтения» и стипендиаты фонда.

Выступления участников Музыкально-поэтического фестиваля пройдут в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Джалиле и Казани. Заключительный гала-концерт состоится 23 февраля 2022 года в Москве, в Концертном зале «Зарядье». На нем выступят лауреаты фестиваля, а также известные профессиональные музыканты и артисты.

«Банк ЗЕНИТ уделяет особое внимание инициативам по поддержке талантливой молодежи. Совместно с фондом искусств „Арт-Линия“ мы помогаем юным дарованиям раскрыть творческий потенциал. Уверен, что выступления начинающих артистов и музыкантов порадуют жителей городов юго-востока Татарстана», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Фестиваль «Поэт и музыка» организует Фонд поддержки искусств «Арт-Линия» совместно с Правительством Республики Татарстан. В этом году почетным гостем станет дочь Джалиля, Чулпан Залилова. В ходе концерта выступят внучка и правнуки поэта. Проект действует уже больше 13 лет.