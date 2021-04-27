«Банк ЗЕНИТ поддержал фестиваль «Молодые таланты России» в Альметьевске

При поддержке Банка ЗЕНИТ 27 и 28 апреля 2021 года в Альметьевске проходит ежегодный межрегиональный фестиваль «Молодые таланты России». Юные музыканты посетят мастер-классы по флейте, фортепиано и баяну под руководством московских педагогов и встретятся с внучкой известного татарского поэта Мусы Джалиля Татьяной Малышевой.

Организаторы фестиваля — Творческая школа «Мастер-класс», Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З. Яруллина и Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

В рамках фестиваля 28 апреля пройдет прослушивание одаренных юных музыкантов. Победители получат путевки в Международную Летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале. В завершение фестиваля стипендиаты Фонда «Новые имена» из Альметьевска, Нижнекамска, Казани и Москвы выступят на концерте классической музыки во дворце культуры «Нефтьче».

«Банк ЗЕНИТ уже более 15 лет поддерживает фестиваль „Молодые таланты России“ в Альметьевске. Совместно с Творческой школой „Мастер-класс“ мы помогаем юным дарованиям раскрыть свой творческий потенциал. Многие участники прошлых мероприятий выбрали музыкальные профессии и поступили в ведущие консерватории России», — отметил председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody’s), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».