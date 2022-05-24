Банк ЗЕНИТ поддержал экологическую акцию «На работу на велосипеде»

Банк ЗЕНИТ принял участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде». Сотрудники из Альметьевска для поездки в офис выбрали экологические виды транспорта. Организатором мероприятия выступило Управление физической культуры, спорта и туризма Альметьевского муниципального района Республики Татарстан при поддержке Управления по делам детей и молодежи.

«Банк ЗЕНИТ поддерживает акции, направленные на защиту окружающей среды и здоровья персонала. Несмотря на пасмурную погоду, наши сотрудники пересели с личных автомобилей и общественного транспорта на велосипеды. Того заряда бодрости и позитива, который они получили по пути на работу, хватило на весь день. Участники мероприятия рассказали, что намерены и дальше выбирать экологический вид транспорта для поездок в офис», — отметила директор по персоналу Банка ЗЕНИТ Алия Саматова.

Акция «На работу на велосипеде» проводится в Альметьевске с 2016 года. В этом году в мероприятии приняли участие более 500 человек. Специально для них на улицах города были организованы «энергетические точки», где волонтеры выдавали специальные пакеты с подарками.

