Банк ЗЕНИТ перевел сотрудников на работу по системе коворкинг

В мае Банк ЗЕНИТ начал поэтапно выводить сотрудников на работу в офис. По системе коворкинга с соблюдением необходимой социальной дистанции в офисе будут работать до 30% от штатной численности сотрудников головного офиса. Напомним, что с марта прошлого года более 70% персонала Банка ЗЕНИТ выполняет должностные обязанности дистанционно из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

«В головном офисе банка создано гибкое рабочее пространство, позволяющее сотрудникам бронировать рабочее место через онлайн-систему, и в среднем присутствовать в офисе два дня в неделю. Сотрудники устали сидеть дома, частичный выход в офис мобилизует персонал и позволит повысить продуктивность командной работы. Мы придерживаемся рационального и сдержанного подхода к возвращению сотрудников в офисы. Для всех сотрудников сохраняется смешанный режим работы с непересекающимися сменами. Одновременно на местах могут находиться не более 30% персонала. При этом дальше на дистанционном формате будут оставаться все сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями», – отметил председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Банк обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Все поверхности в офисе обрабатываются дезинфицирующими средствами. Сотрудникам, работающим удаленно, банк выплачивает персоналу компенсацию за использование личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств с целью исполнения трудовых обязанностей.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 74,9 % акций кредитной организации. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody’s), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».