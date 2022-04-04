Банк ЗЕНИТ открывает счета в юанях

Банк ЗЕНИТ предлагает клиентам открыть счет в юанях, который позволяет хранить и переводить средства по реквизитам, а также проводить конверсионные операции с национальной валютой Китая.

«В марте клиенты проявляли повышенный интерес к операциям в альтернативных валютах, в частности, к юаню. Если спрос на счета в юанях будет высоким, то в будущем мы планируем привлекать китайскую валюту во вклады и в накопительные счета», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Открыть счет и пополнить его можно в офисах банка без комиссии. Для этого необходимо представить паспорт и написать заявление. Лимит по сумме и на остаток средств не установлен. Срок действия и количество счетов неограниченно.

Также клиенты Банка ЗЕНИТ могут открыть текущие счета в рублях, долларах США и евро.