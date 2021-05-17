«Банк ЗЕНИТ открыл кредитную линию Тверскому вагоностроительному заводу

Банк ЗЕНИТ выдал кредит ОАО «Тверской вагоностроительный завод», крупнейшему в России предприятию по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Компания входит в Группу «Трансмашхолдинг».

Заемные средства будут направлены на общекорпоративные цели для выполнения производственной программы завода.

«Машиностроение является одной из приоритетных отраслей для Банка ЗЕНИТ. Кредитование Тверского завода — очередной шаг в развитии сотрудничества Банка с Группой «Трансмашхолдинг», — отметил заместитель председателя Правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody’s), BB (Fitch) и ruА- (Эксперт РА). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» — современное высокотехнологичное производство, единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Завод специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев.