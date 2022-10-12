Банк ЗЕНИТ окажет финансовую поддержку семьям работников в случае мобилизации. Мера поддержки распространяется как на мужчин, так и на женщин, чьи мужья или сыновья были мобилизованы. Об этом сообщила заместитель Председателя Правления Наталья Тутова в ходе выступления на сессии «Женщины в экономике нового времени: как общество и бизнес будут реагировать на кризис» в рамках глобального форума о гендерном равенстве в бизнесе Woman Summit. Организатор мероприятия — FCongress.

Ключевым вопросом обсуждения стали пути развития и усиления роли женщин в бизнесе во время неопределенности. Топ-менеджеры рассказали об изменениях в компаниях за последний месяц и поделились опытом, как в различных отраслях экономики идет замещение кадров и какие меры поддержки персонала актуальны в условиях возросшей нагрузки с точки зрения ухода за детьми.

«Одна из ценностей корпоративной культуры Банка ЗЕНИТ — создание равных возможностей для сотрудников независимо от их гендерной принадлежности. У женщин больше социальных ролей, поэтому им сложнее найти баланс между личной жизнью и профессиональной карьерой. Банк помогает своим сотрудникам в этом и ежемесячно предоставляет оплачиваемый материнский день, позволяет выбрать смешанный график работы, оборудует детские зоны в офисах, обеспечивает возможности обучения и переквалификации», — сообщила Наталья Тутова.

Woman Summit — это объединение сообщества успешных женщин, которые реализовали себя в профессии, любимом деле, общественной и семейной жизни. Форум служит уникальной платформой для обмена опытом между предпринимателями и открывает возможность участникам увидеть себя частью глобального процесса по изменению роли женщины в мире.

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