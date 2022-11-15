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Ру Тат
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Экономика
15 ноября 2022  14:44

Банк ЗЕНИТ обновил сервис «Копилка на налоги»

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Теперь клиенты Банка ЗЕНИТ могут подключить сервис «Копилка на налоги» в приложении iBank при наличии расчетного счета. С помощью услуги можно накапливать средства для совершения платежей в бюджетные учреждения и получать бонусы в размере 2% за каждую проведенную операцию.

«Мы видим рост интереса клиентов к данному сервису. В третьем квартале этого года число пользователей выросло на 42%, по сравнению с годом ранее. Также значительно увеличились остатки на счетах. "Копилка на налоги" это простой способ вести учет налоговых платежей: предприниматель видит, какую сумму налогов он должен заплатить, и она уже есть на счете», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Пополнение счета-копилки возможно со счета клиента в другом банке или со счетов контрагентов. Для того чтобы открыть расчетный счет в Банке ЗЕНИТ, необходимо заполнить заявление на сайте кредитной организации. Документ необходимо передать в отделение или направить скан через интернет-банк, после чего дождаться уведомления об активации копилки.

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