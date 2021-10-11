Банк ЗЕНИТ нарастил выдачу ипотеки на 33%

За девять месяцев 2021 года Банк ЗЕНИТ предоставил ипотечных кредитов на сумму свыше 4,7 млрд рублей, что на 33% превышает результат аналогичного периода 2020 года. Наибольший объем средств был выдан по программам классической ипотеки в сентябре 2021 года.

Наиболее востребованы ипотечные программы у жителей Москвы, Московской области и Республики Татарстан. Общая стоимость приобретенного имущества увеличилась на 17%, до 7,7 млрд рублей. Средняя сумма кредита — 3,6 млн рублей.

«Семейная ипотека» стала основным драйвером, который стимулировал рост спроса на новостройки. Новые условия расширили число участников программы: теперь кредиты по ставке до 5,29% годовых могут получить семьи с одним ребенком. Банк ЗЕНИТ продолжит совершенствовать ипотечную линейку продуктов, чтобы как можно больше наших клиентов могли приобрести собственное жилье», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Банке ЗЕНИТ составляет до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области или до 6 млн рублей — для других регионов РФ. Первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости, срок кредита — до 25 лет.

В рамках специальной программы «Ипотека с господдержкой 2020» Банка ЗЕНИТ клиентам доступна ставка от 6,09% годовых на приобретение квартир в новостройках. Срок кредита — от трех до 25 лет, первоначальный взнос — от 10%. Максимальная сумма — 30 млн рублей.

Клиент может оформить или рефинансировать ипотечный кредит по программам «Недвижимость в новостройке» и «Недвижимость на вторичном рынке» по ставке от 8,19% годовых. Подать заявку клиенты могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».