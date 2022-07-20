Банк ЗЕНИТ нарастил объем выдачи ипотеки на 33 %

За 6 месяцев 2022 года Банк ЗЕНИТ предоставил ипотечных кредитов на 33 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Чаще всего клиенты брали ипотеку в Москве и Московской области, Ленинградской области и Республике Татарстан. Средняя сумма кредита составила 4,5 млн рублей.

«На фоне существенного снижения ставок ипотечный рынок продолжает восстановление. Банк ЗЕНИТ увеличил выдачу ипотеки благодаря расширению продуктовой линейки и развитию собственной ипотечной сети. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Льготные программы Банка ЗЕНИТ позволяют клиентам приобрести недвижимость по ставке от 5,5 % годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Заемщик может оформить ипотеку на срок от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос — от 15 % от общей стоимости жилья.

Клиенты также могут оформить ипотечный кредит по собственным программам банка по ставке от 10,05 % годовых. При этом максимальная сумма кредита составляет 40 млн рублей для покупки жилья в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Для остальных регионов — до 20 млн рублей.

Подать заявку на выдачу ипотечного кредита клиенты могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».