Банк ЗЕНИТ награжден в четырех номинациях премии Cbonds Awards-2022 как организатор и соорганизатор выпусков биржевых облигаций в китайских юанях. Церемония награждения прошла в рамках ежегодной крупнейшей конференции в области рынка долговых ценных бумаг — XX Российского облигационного конгресса.

Банк отмечен наградами в следующих номинациях: «Дебют года», «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе», «Лучшая сделка первичного размещения золотодобывающей компании» и «Лучшая сделка первичного размещения в юанях».

«Второй год подряд Банк ЗЕНИТ становится лауреатом престижной премии в области рынка долговых ценных бумаг Cbonds Awards. В этом году мы получили четыре награды за организацию первых выпусков облигационных займов, номинированных в китайской валюте», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Виталий Киселев.