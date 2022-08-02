Банк ЗЕНИТ награжден премией в области коммуникаций LOUD Award 2022

Банк ЗЕНИТ победил в номинации «WOWReach: самый виральный инфоповод» премии в области коммуникаций LOUD Award 2022. Конкурсное жюри включило в топ-3 публикаций новость Банка ЗЕНИТ «Эксперт дал совет, как взять автокредит без ущерба для кошелька», получившую наибольшее количество сообщений за счет интересного информационного повода.

Материал Банка ЗЕНИТ посвящен теме автокредитования и раскрывает советы от эксперта банка по снижению финансовой нагрузки при оформлении кредитов на авто. Публикация получила распространение не только более чем в 80 федеральных и региональных СМИ, но и в социальных сетях.

«Высокая оценка экспертов премии LOUD инфоповода Банка ЗЕНИТ показывает, что для охватов новость необязательно должна быть сверхкреативной. Важно, чтобы она отвечала на актуальные вопросы новостной повестки и целевой аудитории. Для подготовки проекта мы изучили ситуацию на рынке автокредитования и представили полезную информацию для желающих приобрести автомобиль в кредит. Медийный органический охват аудитории превысил 21 млн человек», — отметила PR-директор Банка ЗЕНИТ Кизил Гасанова.

Премия в области коммуникаций LOUD вручается ежегодно, в ней участвуют частные компании, PR-агентства, общественные организации, а также органы государственной власти, представляющие осуществляемые ими программы в разных сферах от студенческих задумок до арт-проектов в бизнесе. Принимаются проекты, реализованные именно для бизнеса, в публикациях должно присутствовать название бренда / имя заказчика.

В июне 2022 года Банк ЗЕНИТ вошел в топ-10 российских банков по версии компании «Медиалогия» и финансового супермаркета «Банки.ру». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 74 тыс. источников. Ранее Банк ЗЕНИТ занял 1-е место в рейтинге пресс-служб банков с лучшим приростом индекса активности в первом полугодии 2022 года по версии финансового портала «Бробанк». Всего в исследовании участвовало 82 финансовые организации.