Банк ЗЕНИТ начисляет до 6% кешбэка за покупки на АЗС «Татнефть»

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить кешбэк в размере до 6% за оплату топлива и сопутствующих товаров на АЗС «Татнефть». Максимальная сумма возврата средств составляет 2 тыс. рублей в месяц. Предложение действует в период с 1 июня по 30 июня 2022 года включительно.



Для участия в акции клиентам необходимо оплачивать покупки по картам Банка ЗЕНИТ на АЗС «Татнефть». Кешбэк начисляется в рублях по итогам месяца за каждую покупку на сумму от 1 тыс. рублей. При этом безналичные операции во всех торгово-сервисных предприятиях должны составлять не менее 10 тыс. рублей в месяц.



Предложение распространяется на дебетовые и кредитные карты, эмитированные Банком ЗЕНИТ, за исключением Visa Gold «Автокарта», Visa Platinum «Автокарта», Mastercard World «Клуб чемпионов» и предоплаченных карт Mastercard «Клуб чемпионов».