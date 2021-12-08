Банк ЗЕНИТ и фонд «Синдром любви» проводят новогоднюю благотворительную акцию

Банк ЗЕНИТ и благотворительный фонд «Синдром любви» проводят новогоднюю акцию «Помоги Деду Морозу!». Собранные средства будут направлены на реализацию программ помощи детям с синдромом Дауна и их семьям.

На официальном сайте фонда создана гостиная с логотипом Банка ЗЕНИТ. Над камином развешены носочки с полезными и нужными подарками. Клиенты, бизнес-партнеры, сотрудники банка и все желающие могут выбрать для особенного ребенка сюрприз и оплатить его.

В список подарков входят занятия с опытными логопедами, дефектологами и психологами, профориентация подростков, профессиональные семейные консультации, методические пособия и комплекты специальной литературы. Такой сюрприз к Новому году поможет ребенку расти и развиваться.

«Для Банка ЗЕНИТ участие в проекте фонда „Синдром любви“ стало доброй новогодней традицией. Как и в прошлые годы, список подарков составлен для развития особенных детей и оказания психологической помощи их родителям. Уверен, что в этом году наши сотрудники, клиенты, партнеры и все неравнодушные люди снова поддержат эту замечательную акцию», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Регулярная поддержка — та основа, которая позволяет фонду c уверенностью строить планы на будущее. Банк ЗЕНИТ уже несколько лет участвует в новогодней акции, где не только собирает средства, но и объединяет сотрудников и партнеров вокруг идеи дарить самые ценные подарки — новые возможности для людей с синдромом Дауна», — говорит Генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева.