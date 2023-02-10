Банк выступил генеральным спонсором исторического фильма «Шаляпин»

На телеканале «Россия» 13 февраля состоится премьера многосерийного фильма «Шаляпин». Она пройдет в день 150-летия со дня рождения великого русского баса. Картина снята при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, генеральным спонсором проекта стал банк ВТБ.

«Шаляпин» — новый масштабный проект от создателей кинокартин «Грозный», «София» и «Годунов» киностудии «Москино». Сериал посвящен гению оперной сцены Федору Ивановичу Шаляпину, который в конце XIX — начале XX века стал символом национальной культуры, а его талант — одной из причин слушать русскую оперу за рубежом.

«Рассказывать о гениях русской истории и культуры необходимо. Это не только помогает лучше узнать эпоху и ее героев, но и вдохновить зрителя на собственные большие и маленькие подвиги. Серебряный век — время, в которое Шаляпин получил известность, — непростой период, полный как культурных открытий, так и множества трудностей и противоречий. На примере героя зритель учится преодолению и уверенности в собственных силах, создание таких масштабных проектов как „Шаляпин“ — вклад ВТБ в формирование культурного кода самой широкой аудитории», — сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Режиссером «Шаляпина» стал Егор Анашкин, известный по картинам «Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня», продюсеры проекта — Екатерина Жукова, Мария Ушакова, главные роли исполнили Александр Горбатов, Мария Смольникова, Ян Цапник и Федор Лавров. Голос Федора Шаляпина в сериале — оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков. Создатели обращают внимание на сложность и масштабность проекта — в ходе съемок было задействовано более 100 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Ярославле и других городах России.

«Продюсеры картины и телеканал „Россия“ решили, что обязательно должен быть снят фильм о великом артисте Федоре Шаляпине. И за это я очень им благодарен! Для меня, как для режиссера, большая удача — снимать проект подобного масштаба. Несмотря на то, что „Шаляпин“ — это историческое кино, темы и вопросы, которые мы затрагиваем, созвучны настоящему времени. Наша картина — история успеха человека, который родился в крестьянской семье и благодаря таланту и труду добился немыслимых высот. Но если ты — известный человек, то обречен быть на виду у всех: за тобой пристально следят, и порой твоя репутация от тебя не зависит. В Шаляпине была сила духа: когда он терпел неудачи, спотыкался на своем пути, он вставал и шел дальше. В этом и заключается масштабность его личности. Никогда нельзя сдаваться! Мне кажется, это вдохновляющий посыл зрителю», — пояснил режиссер картины Егор Анашкин.

Банк ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».