Банк «Тинькофф» откажется от имени Олега Тинькова в названии

Банк «Тинькофф» объявил о планах провести ребрендинг. В кредитной организации дали понять, что откажутся от имени своего основателя бизнесмена Олега Тинькова в названии.

«В 2022 году Тинькофф проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», - сообщила пресс-служба банка.

Представители «Тинькофф» отметили, что банк давно перерос «именной бренд», ведь им управляет группа менеджеров, а акционеров у банка десятки тысяч.

Бизнесмен Олег Тиньков основавший банк известен многими проектами, многие из котрых он называл в свою честь. Например, пиво «Тинькофф» и сеть ресторанов.

Несколько дней назад предприниматель выступил против спецоперации на территории Украины. В компании тогда не стали комментировать пост оснвателя и подчеркнули, что это его частное мнение.