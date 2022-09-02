Банк России запускает осеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности для школ и колледжей. Первый урок на тему «Как устроен финансовый рынок» пройдет 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

В этом году впервые будут проводится уроки по истории денег, разработанные совместно с музеем Банка России. Ученикам расскажут, как грамотно распоряжаться личными финансами, как их сберегать и приумножать, а также познакомят их с принципами страхования и защиты от мошенников.

Кроме того, увеличится число эфиров, благодаря чему учителям будет проще встраивать онлайн-уроки в расписание. В новом учебном году это особенно важно, потому что элементы финансовой грамотности стали частью обязательных школьных предметов.

Онлайн-уроки по финансовой грамотности Банк России проводит с 2015 года для учеников классов с 8-го по 11-й и студентов техникумов и колледжей по всей стране. В этом году занятия будут проводится до 16 декабря.

Весенняя сессия 2022 года охватила 100% школ и учреждений среднего профессионального образования Татарстана. Всего за весну этого года в республике прошло 8115 уроков, в которых приняли участие более 104 тыс. учащихся и 18 тыс. студентов колледжей, училищ и техникумов.