Банк России за январь – сентябрь 2026 года выявил в Татарстане 33 субъекта с признаками нелегальной кредитной деятельности. Еще пять субъектов могли незаконно привлекать инвестиции граждан, а одна компания имела признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Информацию обо всех выявленных субъектах направили в правоохранительные органы.

Наиболее распространенной схемой нелегального кредитования остается псевдоломбардная деятельность. Ее чаще всего маскируют под работу сетевых комиссионных магазинов. Вместо договора займа под залог имущества с клиентами заключают договоры купли-продажи, хранения или комиссии.

Кроме того, нелегальные кредиторы стали чаще предлагать заемщикам оформить статус самозанятого. Это позволяет выдавать займы якобы на предпринимательские цели под залог квартиры или автомобиля, обходя требования законодательства о потребительском кредитовании.

«Важно помнить, что обращение к нелегальным кредиторам несет существенные риски. Человек может не только переплатить за использование заемных средств, но и потерять заложенное имущество», – предупредили в Банке России.

Для информирования граждан регулятор регулярно обновляет на своем сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.