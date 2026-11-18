Банк России за девять месяцев выявил в Татарстане 33 нелегальных кредитора
Банк России за январь – сентябрь 2026 года выявил в Татарстане 33 субъекта с признаками нелегальной кредитной деятельности. Еще пять субъектов могли незаконно привлекать инвестиции граждан, а одна компания имела признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Информацию обо всех выявленных субъектах направили в правоохранительные органы.
Наиболее распространенной схемой нелегального кредитования остается псевдоломбардная деятельность. Ее чаще всего маскируют под работу сетевых комиссионных магазинов. Вместо договора займа под залог имущества с клиентами заключают договоры купли-продажи, хранения или комиссии.
Кроме того, нелегальные кредиторы стали чаще предлагать заемщикам оформить статус самозанятого. Это позволяет выдавать займы якобы на предпринимательские цели под залог квартиры или автомобиля, обходя требования законодательства о потребительском кредитовании.
«Важно помнить, что обращение к нелегальным кредиторам несет существенные риски. Человек может не только переплатить за использование заемных средств, но и потерять заложенное имущество», – предупредили в Банке России.
Для информирования граждан регулятор регулярно обновляет на своем сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.