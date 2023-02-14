Банк России за 2022 год выявил в Татарстане 34 нелегальные финансовые организации

В Татарстане за прошедший год выявлены 34 организации с признаками нелегальной деятельности. Данные озвучили в пресс-службе отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Отмечается, что большинство нелегальных организаций представлялись кредиторами (31), также в перечне — две финансовые пирамиды и один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.

«Нелегальные кредиторы предлагали гражданам деньги в долг „без справок и поручительств“, не имея на это соответствующего разрешения. В таких случаях заемщик рискует потерять имущество, переданное в залог», — говорится в сообщении.

Регулятор предупреждает граждан, что перед обращением в финансовую организацию необходимо проверять наличие официального разрешения у компании на предоставление конкретных финансовых услуг. Сделать это можно в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.