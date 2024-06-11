Банк России выявил в Татарстане двух «черных кредиторов» и финансовую пирамиду

В первом квартале 2024 года в Татарстане выявили три организации с признаками нелегальной деятельности – двух «черных кредиторов» и одну финансовую пирамиду. Об этом сообщает Банк России.

Подчеркивается, что нелегальные кредиторы работали под видом комиссионного магазина и занимались ломбардной деятельностью без специального разрешения.

«Для их клиентов это может грозить завышенными процентами и потерей заложенного имущества. Настоящие ломбарды выдают средства под проценты, не превышающие установленные значения. Имущество, которое становится предметом залога, страхуется», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что нелегальные кредиторы могут применять незаконные методы возврата долгов.