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Банк России выявил в Татарстане двух «черных кредиторов» и финансовую пирамиду
В первом квартале 2024 года в Татарстане выявили три организации с признаками нелегальной деятельности – двух «черных кредиторов» и одну финансовую пирамиду. Об этом сообщает Банк России.
Подчеркивается, что нелегальные кредиторы работали под видом комиссионного магазина и занимались ломбардной деятельностью без специального разрешения.
«Для их клиентов это может грозить завышенными процентами и потерей заложенного имущества. Настоящие ломбарды выдают средства под проценты, не превышающие установленные значения. Имущество, которое становится предметом залога, страхуется», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что нелегальные кредиторы могут применять незаконные методы возврата долгов.
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