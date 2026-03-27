Банк России выявил в Татарстане 25 нелегальных финансовых организаций в 2025 году

В 2025 году Банк России выявил в Татарстане 25 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. Информация о них передана в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Среди выявленных субъектов – 17 организаций с признаками нелегального кредитования, четыре проекта с признаками финансовых пирамид и еще четыре компании, незаконно привлекавшие инвестиции граждан.

Как отмечается, псевдоломбарды и комиссионные магазины чаще работали по сетевой модели: открывали точки под единым брендом, но регистрировали их на разных индивидуальных предпринимателей. При этом они незаконно выдавали краткосрочные займы.

Организации с признаками финансовых пирамид в основном действовали без офисов и привлекали клиентов через соцсети, мессенджеры и телефонные звонки. Потенциальным инвесторам предлагали участие в проектах с «гарантированным доходом», в том числе с использованием криптовалюты, а также вложения в «инновационный бизнес» и драгоценные металлы.

В Банке России напомнили, что для оказания финансовых услуг организации должны иметь лицензию регулятора или быть включены в его реестр. Проверить это можно в специальном справочнике. В противном случае существует риск потери средств, а при взаимодействии с нелегальными кредиторами – утраты залогового имущества и переплаты по процентам.

Для предупреждения граждан регулятор публикует сведения о сомнительных проектах в перечне компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Кроме того, незаконные инвестиционные предложения могут исходить и от отдельных представителей малого и среднего бизнеса, которые пытаются привлекать средства физических лиц в обход действующих ограничений, что также может повлечь ответственность.