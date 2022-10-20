Банк России выявил в Татарстане 20 «черных кредиторов» и две финансовые пирамиды

В первые девять месяцев 2022 года Банк России выявил в Татарстане 23 организации с признаками нелегальной деятельности, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Все выявленные за указанный срок нелегальные организации, среди которых 20 «черных кредиторов», две финансовые пирамиды и нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг, внесены в предупредительный список Банка России. Сейчас в списке более 7 тыс. компаний, в том числе более 60 действующих в Татарстане.

В Банке России напомнили, что «черные кредиторы», как правило, предлагают деньги в долг «без справок и поручительств», однако риск потерять имущество, которое нередко передается в залог по таким займам, высок. К тому же нелегальные кредиторы могут использовать противоправные методы взыскания долга.

Гражданам Татарстана рекомендуется перед заключением договоров с финансовыми организациями проверить наличие лицензий на сайте Банка России.