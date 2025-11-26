Банк России выявил 17 нелегальных организаций на финрынке Татарстана за 9 месяцев 2025 г.

За январь-сентябрь 2025 года Банк России обнаружил на территории Республики Татарстан 17 организаций, работавших на финансовом рынке с нарушениями. Об этом сообщили в Национальном банке по Республике Татарстан.

Среди них – 13 субъектов с признаками нелегального кредитования, одна финансовая пирамида и три компании, незаконно привлекавшие средства граждан. Все материалы регулятор направил в правоохранительные органы.

В ЦБ напоминают, что право публично привлекать инвестиции имеют только те организации, которым это позволяет законодательство – банки, брокеры, управляющие компании, лизинговые и строительные фирмы, потребительские общества и предприятия, размещающие ценные бумаги. Работа с инвестициями также разрешена поднадзорным Банку России структурам и их официальным посредникам.

Регулятор отмечает, что незаконные инвестиционные предложения появляются как со стороны мошеннических проектов, так и среди представителей малого и среднего бизнеса, которые пытаются привлекать средства напрямую, игнорируя требования закона. За такие действия предусмотрена ответственность.

Гражданам рекомендуется перед заключением договоров внимательно изучать условия предоставления финансовых услуг и проверять выбранную компанию в реестрах на сайте Банка России.

Для предупреждения населения о рисках ЦБ продолжает публиковать сведения о сомнительных проектах в специальном списке организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.