Банк России выпустит серебряную монету «Остров-град Свияжск»

Фото: Скриншот видео Банка России

Банк России завтра – 31 марта – выпускает в обращение памятную серебряную монету «Музей-заповедник „Остров-град Свияжск“, Республика Татарстан», сообщила пресс-служба регулятора.

Тираж монеты — 1 тыс. штук.

Номинал монеты – 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925). Она выполнена в форме круга диаметром 60 мм.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, есть надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

«На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: в центре — остров-град Свияжск, внизу слева — деревянный корабль, вверху — герб Свияжска, вверху по окружности — лента с надписью "ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК"», ­– говорится в пресс-релизе.

Монета войдет в серию «Памятники архитектуры России».

Банк России напоминает, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.