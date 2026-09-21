Банк России выпустит монеты в честь мультфильма «Золотая антилопа»

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Завтра, 22 сентября, Банк России введет в обращение три памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Золотая антилопа». Они войдут в серию «Российская (советская) мультипликация», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В серию войдут серебряная монета номиналом 3 рубля, а также две монеты номиналом 25 рублей. Одна из них изготовлена из стали с никелевым покрытием, вторая – из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

Мультфильм «Золотая антилопа» вышел в 1954 году. Режиссером картины стал Лев Атаманов, основой сюжета послужили индийские сказки. В центре истории – дружба мальчика-сироты и волшебной антилопы, которая ударом копыт могла высекать золото. Одним из героев мультфильма также является жадный раджа.

Картина была создана методом покадровой перерисовки отснятой кинопленки с реальными актерами и декорациями. «Золотая антилопа» получила премию Каннского кинофестиваля и другие международные награды.

Серебряную монету и 25-рублевую монету из медно-никелевого сплава с цветным покрытием можно приобрести в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашения о распространении памятных монет.