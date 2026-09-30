Банк России выпустит монету к 90-летию Минтимера Шаймиева

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение в 2027 году памятной монеты «Первый Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, к 90-летию со дня рождения». Об этом сообщает официальный портал Централього банкаРФ.

Соответствующее изменение внесено 28 августа 2026 года в решение Совета директоров Банка России от 31 июля 2025 года. Раздел «Памятные монеты из драгоценных металлов» серии «Выдающиеся личности России» дополнен пунктом 2.

Монета будет изготовлена из серебра 925 пробы, тираж – 3 тыс. штук.