Банк России выпустит монету к 100-летию КБ Туполева с «Белым лебедем» – самолетом Ту-160

Банк России 30 сентября выпускает в обращение памятную серебряную монету «100-летие со дня создания ОКБ А.Н. Туполева», сообщила пресс-служба регулятора.

Номинал монеты – 3 рубля. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Монета будет выпущена тиражом 3 тыс. штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, указан ее номинал. На оборотной стороне – рельефные изображения портрета Андрея Туполева, самолета и эмблемы 100-летия ОКБ А.Н. Туполева на фоне здания конструкторского бюро, координатной сетки и облаков, вверху по окружности надпись: «100-ЛЕТИЕ ОКБ А.Н. ТУПОЛЕВА».

Изображение монеты с сайта Банка России

Самолет Банк России не указывает, однако в изображении угадываются черты стратегического бомбардировщика Ту-160 («Белый лебедь), который производится на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», – напоминает ЦБ.