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Банк России выпускает памятные серебряные монеты серии «Российский спорт»
Банк России выпускает памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт», посвященные «ЦСКА», «Динамо» и «Локомотиву».
Как отметили в пресс-службе Банка России, монеты выпускаются в честь юбилея клубов ЦСКА и «Динамо» — оба были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, а «Локомотив» — в январе 1936 года.
Уточняется, что на монетах с лицевой стороны изобразят Госгерб РФ и дату выпуска, а на оборотной стороне — эмблемы вышеупомянутых спортивных клубов.
Тираж монет — 10 тысяч штук каждая.
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