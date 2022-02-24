Банк России ввел запрет на «короткие продажи» на бирже

Банк России предписал брокерам приостановить «короткие продажи» на биржевом и внебиржевом рынке, говорится в сообщении ЦБ.

Запрет действует с 11 часов «до отмены указанных предписаний».

Решение принято «в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».

По данным на 11.40 индекс Мосбиржи упал на 45% – до 1690 пунктов, индекс РТС – 50%, «голубых фишек» – на 47,5%.