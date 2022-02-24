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Экономика
24 февраля 2022  11:43

Банк России ввел запрет на «короткие продажи» на бирже

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Банк России предписал брокерам приостановить «короткие продажи» на биржевом и внебиржевом рынке, говорится в сообщении ЦБ.

Запрет действует с 11 часов «до отмены указанных предписаний».

Решение принято «в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».

По данным на 11.40 индекс Мосбиржи упал на 45% – до 1690 пунктов, индекс РТС – 50%, «голубых фишек» – на 47,5%.

#Московская биржа #акции
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