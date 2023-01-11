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Экономика
11 января 2023  12:40

Банк России возобновит покупки и продажи валюты в рамках бюджетного правила

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Центробанк в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином механизма бюджетного правила. Об этом сказано на сайте регулятора.

«Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM)», – сказано в сообщении.

Отмечается, чтобы минимизировать влияние этих операций на динамику валютного курса, ЦБ будет проводить операции равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

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