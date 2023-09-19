Банк России: В Татарстане продолжает расти посещаемость торговых центров

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане наблюдается рост потребительской активности: увеличивается посещаемость торговых центров, интересом пользуются развлекательные услуги и общепит. Такие данные содержит очередной выпуск доклада о региональной экономике, опубликованный Банком России.

В докладе указано, что Татарстан остается привлекательным для туристов. Так, за 7 месяцев 2023 года республику посетили 2,4 млн человек. Только в июле количество туристов составило более полумиллиона человек, это на 13,9% больше, чем в июле 2022 года.

Если говорить о машиностроении, то в июле на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане началось серийное производство дизельных двигателей. На нем планируется локализовать все ключевые технологические операции.

Что касается логистики, то в Татарстане строят трассу М12. До конца года будет открыт участок от Арзамаса до Казани.

Есть некоторые проблемы в сельском хозяйстве. На начало осени средняя урожайность зерновых культур в республике составляла 25,8 ц/га – почти на треть меньше, чем в прошлом году. По данным Минсельхозпрода РТ, причиной стали неблагоприятные погодные условия весной и летом этого года. Однако благодаря высокому урожаю 2022 года запасы включают порядка 600 тыс. тонн зерна прошлогоднего урожая, говорится в докладе.