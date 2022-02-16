Банк России в 2021 году выявил 2,7 тыс. нелегальных финорганизаций, в том числе пирамид

Количество организаций с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, выявленных Банком России, в 2021 году выросло в 1,7 раза, сообщила пресс-служба регулятора.

Всего в список попали 2,7 тыс. таких организаций – компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей.

Рост Банк России связал с несколькими факторами. «Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, социальные сети и мессенджеры. Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых», – говорится в пресс-релизе.

В свою очередь ЦБ повысил эффективность выявления таких проектов. Кроме того, сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.

Сведения о выявленных компаниях с признаками нелегальной деятельности Банк России публикует на своем сайте.