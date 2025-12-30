Банк России утвердил нулевые комиссии для бюджетных платежей с цифровым рублем

Банк России установил нулевые тарифы для операций с цифровым рублем при переводах в бюджетную систему. С 1 января 2026 года граждане и компании смогут оплачивать налоги, штрафы и другие государственные платежи со своих цифровых кошельков без комиссии, сообщает ТАСС.

На первом этапе воспользоваться этой возможностью смогут участники пилотного проекта. Масштабирование сервиса запланировано на вторую половину года: с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки будут обязаны предоставить всем клиентам доступ к открытию цифровых кошельков и проведению операций, включая платежи в бюджет.

Регулятор также напомнил о других тарифах: