Банк России: Стоимость приготовления яблочного пирога в Татарстане за год снизилась на 5%

Эксперты Отделения Банка России по Татарстану – Национального банка по РТ подсчитали, сколько в республике стоят ингредиенты для приготовления яблочного пирога.

Рецепт предполагает выпечку открытого пирога. В состав блюда вошли яблоки (800 гр.), мука (400 гр.), сливочное масло (150 гр.), яйца (2 шт.) и сахар (130 гр.).

Стоимость ингредиентов составила 190 рублей – на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Инфографика предоставлена Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

В расчетах учтены данные Росстата за июль. Эксперты отметили, что яблоки в прошлом месяце стоили на 22,5% дешевле, чем годом ранее, так как в этом году предложение этих фруктов на рынке было выше благодаря хорошему урожаю. Пшеничная мука за год подорожала на 1,1%, ее стоимость сдерживали меры господдержки. Сливочное масло стало дороже на 6,8%, так как увеличились издержки производителей молочной продукции из-за роста затрат на содержание животных и упаковку.

Ранее сообщалось, что инфляция в июле в Татарстане продолжала расти, цены по сравнению с прошлым годом увеличились на 7,4% – это максимальный показатель с 2016 года. На цены оказали влияние рост затрат производителей, увеличение спроса, которое опережает темпы производства, и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В то же время замедлилась продовольственная инфляция – она снизилась с 8,2% в июне до 7,8% в июле. Аналитики Нацбанка связывают это с «расширением предложения некоторых видов овощей и фруктов и эффектом высокой сравнительной базы прошлого года».

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в целом по стране в 2021 году составит 5,7–6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, что является целевым ориентиром для Банка России.