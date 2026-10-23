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Экономика 23 октября 2026 13:44

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

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Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых, сообщает ЦБ РФ.

По оценке регулятора, экономика в целом во втором полугодии 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным, инфляционные ожидания остаются высокими. Устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

#банк россии #ключевая ставка
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