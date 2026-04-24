Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 14,5% годовых, сообщает агентство ТАСС.

В пресс-релизе по итогам заседания совета директоров регулятор указал, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.