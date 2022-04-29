Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых, говорится в сообщении регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», – пояснила пресс-служба ЦБ.

Как отмечает Банк России, последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности.

«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году», – подчеркивается в информации.

В нем также отмечается, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.