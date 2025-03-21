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Общество 21 марта 2025 07:30

В ЦБ пояснили, какие купюры магазины не могут выдавать в качестве сдачи

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В ЦБ пояснили, какие купюры магазины не могут выдавать в качестве сдачи
Фото: © «Татар-информ»

Магазины не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заявил Банк России в своем телеграм-канале.

По правилам Центрального банка РФ, банкноты с разрывами более 7 мм, заклеенные скотчем, с утратой красочного слоя или посторонними надписями (более двух знаков) кассиры должны сдавать в банк, а не передавать клиентам.

Если повреждения незначительные – небольшие надрывы, загрязнения или потертости, – такие деньги можно свободно использовать.

При этом поврежденные, но подлинные банкноты можно бесплатно обменять в любом коммерческом банке. Однако если купюра сохранилась менее чем на 55%, она уже не считается деньгами.

#центробанк #банк россии
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