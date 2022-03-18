news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
18 марта 2022  14:21

Банк России: Рост депозитных ставок восстановил приток средств на депозиты

news_top_970_100

Депозитные ставки после повышения ключевой ставки до 20% в России существенно выросли, сообщила пресс-служба регулятора.

«Это восстановило приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировало спрос населения на наличность. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика поддерживает привлекательность депозитов и увеличивает склонность населения к сбережению», ­– говорится в сообщении.

При этом рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования.

«На этом фоне в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности. Вместе с тем принятые Банком России меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления, а также правительственные программы льготного кредитования поддержат доступность кредитных ресурсов для предприятий, особенно в наиболее уязвимых секторах, и смягчат масштабы ожидаемого снижения экономической активности», – отмечает регулятор.

#банк россии #депозиты #ключевая ставка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное