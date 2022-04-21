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Экономика
21 апреля 2022  10:32

Банк России рассмотрит снижение ключевой ставки на следующих заседаниях

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующих заседаниях совета директоров ЦБ. 

«По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления, мы начали снижать ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», - сообщила  Набиуллина сегодня в Государственной Думе РФ. 

Она напомнила, что Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку до 20%. 

«Эта мера сработала. Люди от снятия наличных со счетов и эмоциональных покупок и услуг возвращают средства на депозиты. Подавляющая часть снятых денежных средств вернулась в банки. Меры позволили быстро стабилизировать валютный рынок и справиться с всплеском инфляции. Конечно, высокая ставка делает менее доступным кредит. Но это временная, вынужденная мера, именно для острой фазы кризиса. Благодаря ей мы не допускаем разгона инфляции. А это значит, что не зашкалят долгосрочные ставки. Они будут снижаться по мере снижения ключевой ставки и снижения инфляции», - подчеркнула Набиуллина. 

Банк России с 11 апреля снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – с 20% до 17% годовых. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.

#Эльвира Набиуллина #центробанк #ключевая ставка
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