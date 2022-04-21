Банк России рассмотрит снижение ключевой ставки на следующих заседаниях

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующих заседаниях совета директоров ЦБ.

«По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления, мы начали снижать ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», - сообщила Набиуллина сегодня в Государственной Думе РФ.

Она напомнила, что Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку до 20%.

«Эта мера сработала. Люди от снятия наличных со счетов и эмоциональных покупок и услуг возвращают средства на депозиты. Подавляющая часть снятых денежных средств вернулась в банки. Меры позволили быстро стабилизировать валютный рынок и справиться с всплеском инфляции. Конечно, высокая ставка делает менее доступным кредит. Но это временная, вынужденная мера, именно для острой фазы кризиса. Благодаря ей мы не допускаем разгона инфляции. А это значит, что не зашкалят долгосрочные ставки. Они будут снижаться по мере снижения ключевой ставки и снижения инфляции», - подчеркнула Набиуллина.

Банк России с 11 апреля снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – с 20% до 17% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.