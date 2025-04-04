Банк России рассказал о планах по обновлению купюр и о судьбе монет

Банк России начал разработку обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей, а в 2026 году планирует приступить к работе над новыми купюрами в 10 и 50 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью «Интерфаксу».

По его словам, сроки выпуска модернизированных банкнот были сдвинуты из-за изменений в подходе к их разработке. В частности, процедура выбора символов для оформления стала более открытой. Обновленные купюры планируется ввести в обращение до 2028 года.

Также до конца 2025 года Банк России намерен представить новую 1000-рублевую банкноту. Как отметил Белов, художники «Гознака» и Банка России уже подготовили эскизы, и в ближайшее время проект поступит на рассмотрение совета директоров.

Помимо банкнот, ЦБ не собирается отказываться от чеканки монет номиналом 5 и 10 рублей. Также не планируется увеличивать объем печати банкнот этого номинала.

«Мы видим, что эти номиналы востребованы, и продолжаем их выпуск в плановом режиме», – пояснил зампред Центробанка.

Белов также подтвердил, что проблема «оседания» монет у населения сохраняется, как и в других странах.

Для решения этой проблемы Банк России продолжает проводить акцию «Монетная неделя», в рамках которой гражданам предлагается обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги. Очередной этап акции стартует уже на следующей неделе по всей стране.

«В прошлом году в рамках таких мероприятий удалось вернуть в оборот более 320 миллионов рублей», – подчеркнул он.